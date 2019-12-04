На Карпинского столкнувшиеся легковушки заняли две полосы

На Карпинского столкнувшиеся легковушки заняли две полосы
У машины помята передняя часть. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга два легковых автомобиля спровоцировали пробку. Столкнувшиеся машины заняли две полосы движения.

Авария случилась сегодня, 4 ноября, на улице Карпинского. По словам очевидцев, легковушки заняли две центральные полосы в обе сторону. На кадрах видно, что у одной из машин сильно помята боковая часть, у другой — передняя.

«Проезду особо не мешают», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что трамвай подбил легковушку. Транспортные средства столкнулись на проспекте Солидарности.

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