Трамвай «подбил» LADA Priora на проспекте Солидарности

Днем 4 декабря на проспекте Солидарности трамвай столкнулся с LADA Priora.

«Трамвай подбили Приору на Солидарности», — сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователь соцсетей в комментариях отметил, что при выезде трамвай не должен уступать дорогу автомобилю — только при въезде.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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