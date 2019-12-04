Трамвай «подбил» LADA Priora на проспекте Солидарности

Трамвай «подбил» LADA Priora на проспекте Солидарности
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Днем 4 декабря на проспекте Солидарности трамвай столкнулся с LADA Priora.

«Трамвай подбили Приору на Солидарности», — сообщил очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователь соцсетей в комментариях отметил, что при выезде трамвай не должен уступать дорогу автомобилю — только при въезде.

Информации о пострадавших не поступало. Сейчас проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Московском районе Петербургагоспитализировали мальчика 2016 года рождения. Ребенок пострадал в тройном ДТП на Кузнецовской улице.

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Трамвай «подбил» LADA Priora на проспекте Солидарности
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