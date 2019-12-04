Петербуржцы заметили, что Фонтанка стала покрываться льдом

В ближайшее время лед, к сожалению, растает. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В ближайшее время лед, к сожалению, растает. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Холода, пришедшие в Петербург, заставили реки и каналы Северной столицы покрыться льдом. Сегодня горожане отметили, что ледяная корка затянула Фонтанку.

На поверхности Фонтанки образовалось «ледяное сало», тонкий слой ледяных кристалликов. Такое явление довелось наблюдать петербуржцам в среду, 4 декабря. «Сало» — начальная стадия формирования ледяного покрова реки. Затем корка превратится в так называемый нилас — более эластичный слой льда, который станет основой для крепкой замерзшей поверхности, по которой можно ходить.

Напомним, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о потеплении, которое нагрянет в Петербург на ближайшие несколько дней. Плюсовая температура не даст ледяному покрову на реках и каналах города схватиться, поэтому, вероятно, вскоре «ледяное сало» вновь можно будет заметить в водоемах Северной столицы.