Подозреваемый в грабеже таксист-нелегал рассказал, что похитил мобильник у петербуржца для личных нужд

Мигранта-нелегала доставили на допрос в 8-й отдел полиции. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Мигранта-нелегала доставили на допрос в 8-й отдел полиции. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Кировском районе Петербурга сотрудники полиции поймали таксиста, подозреваемого в грабеже. У мужчины не оказалось ни работы, ни регистрации в России.

Мигранта-нелегала доставили на допрос в 8-й отдел полиции. Он представился и рассказал стражам порядка причину, по которой оказался в наручниках. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, преступный инцидент случился в воскресенье, 1 декабря. Подозреваемый подключился к одному из агрегаторов такси и отправился на вызов. Он довез пассажира из клуба на проспекте Славы до дома на проспекте Ветеранов.

После того, как мужчина вышел из салона авто, водитель проследил за ним. По словам задержанного, он ударил мужчину по голове и похитил из кармана куртки мобильный телефон Samsung. Как пояснил стражам порядка мигрант, телефон он присвоил себе для личных нужд.

Уголовное дело возбудили по статье 161 УК РФ. Примечательно, что мигрант уже привлекался к ответственности. Его судили за использование поддельных документов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об уснувшем водителе, который протаранил столб. По словам очевидцев, водитель не пострадал.