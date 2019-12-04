Жители недовольны «облысевшим» проспектом Кима

Жители недовольны &#171;облысевшим&#187; проспектом Кима
Деревья спилили на улице Кима, 4. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Жители Васильевского острова выражают недовольство после массового спила деревьев на улице Кима, 4.

По словам местных жиетелей, причиной спила деревьев стал графиоз — грибковая болезнь деревьев семейства Вязовые.

«Теперь мы видим облысевший газон и это не конец», — написал автор записи в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» соцсети «ВКонтакте».

Местных жителей возмущает, что спил деревьев производится активнее, чем уборка дорог.

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