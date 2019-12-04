Жители недовольны «облысевшим» проспектом Кима

Жители Васильевского острова выражают недовольство после массового спила деревьев на улице Кима, 4.
По словам местных жиетелей, причиной спила деревьев стал графиоз — грибковая болезнь деревьев семейства Вязовые.
«Теперь мы видим облысевший газон и это не конец», — написал автор записи в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» соцсети «ВКонтакте».
Местных жителей возмущает, что спил деревьев производится активнее, чем уборка дорог.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о снеговике, напоминающем героя из фильмов ужасов. Необычную фигуру слепили жители Мурино.