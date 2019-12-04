В Невском районе за день на уборку территории от снега и наледи вышли 553 дворника

В Невском районе за день на уборку территории от снега и наледи вышли 553 дворника
Работы ведутся в круглосуточном режиме. Фото: gov.spb.ru

В Невском районе Северной столицы продолжается уборка территории от снега и наледи.

Сегодня, 4 декабря, с самого утра на работу по очистке улиц и дворов вышли 553 дворника и 35 единиц спецтехники. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Дворники вышли на уборку с самого утра. Фото: gov.spb.ru

Как рассказали в пресс-службе администрации Невского района, ход очистки территорий находится на личном контроле главы администрации Невского района Алексея Гульчука.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о срубе деревьев на проспекте Кима. Жители недовольны «облысевшим» двором.

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