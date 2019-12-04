Из дома на Гороховой эвакуировали 10 человек: приехали пожарные, «скорая», газовщики и полиция

Из дома на Гороховой эвакуировали 10 человек: приехали пожарные, &#171;скорая&#187;, газовщики и полиция
К месту происшествия прибыли спасатели. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице во дворе на Гороховой улице произошел пожар. К дому 48 прибыли семь пожарных машины, четыре «скорых» и один автомобиль газовщиков. Спасатели начали эвакуацию.

Обо всем стало известно сегодня, 4 ноября, около 16 часов. По словам пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», к месту происшествия уже приехали сотрудники полиции.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, горела квартира в 4-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 человек.

В 16:02 произошла локализация, ликвидация открытого горения.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар
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