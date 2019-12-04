Из дома на Гороховой эвакуировали 10 человек: приехали пожарные, «скорая», газовщики и полиция

В Северной столице во дворе на Гороховой улице произошел пожар. К дому 48 прибыли семь пожарных машины, четыре «скорых» и один автомобиль газовщиков. Спасатели начали эвакуацию.
Обо всем стало известно сегодня, 4 ноября, около 16 часов. По словам пользователей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», к месту происшествия уже приехали сотрудники полиции.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, горела квартира в 4-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 человек.
В 16:02 произошла локализация, ликвидация открытого горения.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении трактора и иномарки. Они не поделили перекресток Ленинского проспекта и Варшавской улицы