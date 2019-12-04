На перекрестке Ленинского и Варшавской столкнулись трактор и Porsche Panamera

На перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы трактор с прицепом подбил Porsche Panamera.
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло днем 4 декабря.
«Неуважительное отношение трактора к многоуважаемому Порше Панамера на перекрёстке Ленинского пр. и Варшавской ул. обернулось затором на Ленинском в сторону Московского проспекта!!! ГИБДД пока ни разу не видно», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
О пострадавших не сообщается. В районе ДТП образовалась пробка.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пешеходе, который попал в реанимацию после наезда легковушки. Водитель скрылся с места ДТП.