Ленобласть готова помочь в реконструкции станции метро «Девяткино»

Станция метро «Девяткино» не справляется с пассажиропотоком и нуждается в реконструкции. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции 4 декабря.

Он подчеркнул, что станция была построена, когда город Мурино был маленькой деревней, а Девяткино — небольшим поселком. С тех пор местность заметно разрослась, и метро перестало справляться с потоком. В результате при выходе и входе в пиковые часы образуется давка.

Ленобласть предлагает расширить вход на станцию и разграничить потоки на вход и выход.

«Мы также готовы в этих работах участвовать, но проектировать и утверждать должен метрополитен Санкт-Петербурга», — подчеркнул Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станцию метро в Кудрово планируют открыть в 2025 году. Перенос сроков, по словам Александра Дрозденко, не предвещается.