Россияне, пострадавшие в ДТП, остаются в больницах Доминиканы

До сих пор во внимании врачей нуждаются 18 человек.

Об этом стало известно 4 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на представителя туроператора Anex Tour. Авария в Доминикане произошла 26 ноября – автобус по пути в аэропорт столкнулся с грузовиком. Среди пассажиров оказались 39 россиян, которым потребовалась помощь врачей.

На данный момент в больнице лежат 18 человек – врачи оценивают их состояние как тяжелое и пока непонятно, удастся ли им выздороветь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что семь пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Доминикане вылетели в Москву. В Россию готовятся вернуться еще пять человек. Пострадавшие получили необходимую медпомощь и были размещены в гостинице, ожидая организации туроператором их возвращения.