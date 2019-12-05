Суд вернул в СК дело о взрыве на заводе в Ленобласти

19 декабря 2018 года на заводе «Авангард» прогремел взрыв, из-за которого 5 работников завода погибли, 7 получили травмы.

В ходе проверки прокуратура выявила нарушения в системе пожаротушения на предприятии, а также нарушения трудового законодательства.

«Дело пришло в суд с ходатайством о назначении фигурантам судебного штрафа в виде наказания. Суд вернул материалы следователям для устранения препятствий к рассмотрению», — об этом сообщил ТАСС источник в следственных органах.

После случившегося были возбуждены уголовные дела. Генерального директора обвинили в незаконном предпринимательстве и нарушении требований промышленной безопасности. Также обвинение представили и главному инженеру предприятия.

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