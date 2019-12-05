Надежность трубы, греющий 130 домов в Купчино, повысили

Во Фрунзенском районе Петербурга завершились работы по повышению надежности распределительной сети «Будапештская». Она обеспечивает теплоснабжение 130 зданий.

Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» смонтировали и подключили временный трубопровод протяженностью 2 тыс. 280 метров. Все необходимые переключения потребителей проведены.

«Новая схема повысит надежность снабжения жителей теплом и горячей водой в период перекладки основного участка», — рассказали в пресс-службе «Теплосети».

Работы проведены в рамках адресной программы реконструкции тепловых сетей. Полная реконструкция с переключением с сети-дублера на постоянную схему теплоснабжения запланирована на 2020 год.

Всего в рамках программы будет построено 13,2 км сетей-дублеров и реконструировано 5,6 км трубопроводов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» модернизирует систему теплоснабжения на Васильевском острове.