Очевидцы делятся подробности массового ДТП на Выборгском

Очевидцы делятся подробности массового ДТП на Выборгском
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы массовой аварии в начале Выборгского шоссе поделились подробностями дорожного происшествия, случившегося 5 декабря.

Люди рассказывают, что авария началась из-за автомобиля марки Audi, который снес дорожное ограждение и светофор. Также один из пользователей сообщил, что утром на Выборгском шоссе не работали светофоры.

«Она совершила наезд на машину (хлопок), после чего наезд на бордюр, после наезд на опору светофора, знаки, столкновение со встречным ТС вымыла в воздух, влетела в опору, приземлилась, и пошла сносить ограждения», — рассказали в комментариях сообщества«ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники полиции задержали 70-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве в отношении 78-летней жительницы города Гатчины. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, мошенница на улице предложила пенсионерке снять порчу. В квартире на улице Новоселов она взяла с пожилой хозяйки 2, 5 тысячи рублей и золотые украшения на сумму более 3 тысяч рублей.

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Очевидцы делятся подробности массового ДТП на Выборгском
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