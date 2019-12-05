Очевидцы делятся подробности массового ДТП на Выборгском

Очевидцы массовой аварии в начале Выборгского шоссе поделились подробностями дорожного происшествия, случившегося 5 декабря.

Люди рассказывают, что авария началась из-за автомобиля марки Audi, который снес дорожное ограждение и светофор. Также один из пользователей сообщил, что утром на Выборгском шоссе не работали светофоры.

«Она совершила наезд на машину (хлопок), после чего наезд на бордюр, после наезд на опору светофора, знаки, столкновение со встречным ТС вымыла в воздух, влетела в опору, приземлилась, и пошла сносить ограждения», — рассказали в комментариях сообщества«ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

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