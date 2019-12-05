В Гатчине ограбили пенсионерку под предлогом снятия порчи

В Гатчине ограбили пенсионерку под предлогом снятия порчи
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Сотрудники полиции задержали 70-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве в отношении 78-летней жительницы города Гатчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мошенница на улице предложила пенсионерке снять порчу. В квартире на улице Новоселов она взяла с пожилой хозяйки 2, 5 тысячи рублей и золотые украшения на сумму более 3 тысяч рублей.

Задержанной оказалась пенсионерка, проживающая в поселке Вырица этого же района и ранее судимая за мошенничество и кражу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестная подошла на улице к жительнице Купчино и заявила, что на девушку наложена «порча». За снятие магического негатива с девушки потребовали 30 тыс. рублей и украшения на сумму 20 тыс. рублей.

мошенничество пенсионерка порча
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп высказал свое мнение о ситуации вокруг «Северного потока — 2»
Водный маршрут между Финляндией и Карелией могут проложить через Петербург
В Выборгском районе двое присвоили себе 1,13 миллиона, помогая пенсионерке ...
СБУ рассказала о задержании «единоросса» из Севастополя
Домушник обчистил квартиру петербурженки на 100 тысяч
«Александровские ворота» удалось сдать в аренду за 1 рубль ученым
Предпенсионер «заминировал» станцию метро «Московская»
В бизнес-центре на Ленинском обнаружили тело мужчины