В Гатчине ограбили пенсионерку под предлогом снятия порчи

Сотрудники полиции задержали 70-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве в отношении 78-летней жительницы города Гатчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мошенница на улице предложила пенсионерке снять порчу. В квартире на улице Новоселов она взяла с пожилой хозяйки 2, 5 тысячи рублей и золотые украшения на сумму более 3 тысяч рублей.

Задержанной оказалась пенсионерка, проживающая в поселке Вырица этого же района и ранее судимая за мошенничество и кражу.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что неизвестная подошла на улице к жительнице Купчино и заявила, что на девушку наложена «порча». За снятие магического негатива с девушки потребовали 30 тыс. рублей и украшения на сумму 20 тыс. рублей.