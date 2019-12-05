Ранее судимый устроил разбой в квартире собутыльницы после застолья на Скобелевском

В Выборгском районе Петербурга неизвестный, угрожая знакомой ножом, похитил у нее телефон и деньги. Инцидент случился после совместного распития спиртных напитков. В этот же день полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Все произошло в среду, 4 декабря, в одной из квартир дома 10 по Скобелевскому проспекту. В отдел полиции обратилась 48-летняя женщина. Неработающая жительница рассказала, что мужчина забрал у нее 600 евро, мобильник и банковские карты, после чего скрылся.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в результате розыска полицейские задержали подозреваемого и изобличили его в совершении преступления. 41-летнего мужчину поймали у дома №36 по Фермскому шоссе. Выяснилось, что безработный гражданин ранее неоднократно судим.

Причиненный ущерб составил 15 тыс. рублей. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

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