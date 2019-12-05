В Петербурге эвакуировали школу из-за анонимного звонка

Все школьники стоят на улице и ждут, пока здание осмотрят. Тем временем на улице довольно-таки холодно.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что школа номер 252 была эвакуирована – предположительно, ее заминировали. Информация пока что не подтверждена. Юные ученики ждут на улице продолжения занятий.

«Волна минирований в честь конференции Медведева?»,

— предположил один из комментаторов.

Напоминаем, что в этот четверг «бомбы» также якобы находятся в больницах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «заминированные» медучреждения не пускают пациентов. У детской поликлиники в области находятся правоохранители. К зданию приехали сразу несколько служебных автомобилей.