Четверо выстроились в «паровозик» и собрали крупную пробку на Пулковском шоссе

Четверо выстроились в &#171;паровозик&#187; и собрали крупную пробку на Пулковском шоссе
Машины выстроились в "паровозик". Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали четыре автомобиля, которые выстроились в «паровозик». На участке собралась крупная пробка.

Машины не поделили дорогу сегодня, 5 декабря, на Пулковском шоссе. Автор записи уточнил, что участники стоят у поворота в ЖК «Солнечный город».

На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины получили незначительные повреждения. К месту происшествия прибыли ГАИ.

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации школы в Петербурге. Действия предприняли из-за анонимного звонка о минировании.

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