Троллейбус отправил «Яндекс.Такси» в Volvo на пересечении Невского и Грибоедова

Троллейбус отправил &#171;Яндекс.Такси&#187; в Volvo на пересечении Невского и Грибоедова
Участники стоят у "зебры". Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс. Такси», троллейбуса и иномарки.

Авария случилась сегодня днем, 5 декабря. На опубликованных фотографиях видно, что транспортные средства не поделили дорогу у пешеходного перехода. По словам очевидцев, на участке собирается пробка.

«Троллейбус отправил такси в «Вольво»», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения и сведения о возможных сострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении нескольких легковых авто на Рябовском шоссе.

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