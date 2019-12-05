Троллейбус отправил «Яндекс.Такси» в Volvo на пересечении Невского и Грибоедова

В Петербурге на пересечении Невского проспекта и канала Грибоедова произошло ДТП с участием автомобиля «Яндекс. Такси», троллейбуса и иномарки.

Авария случилась сегодня днем, 5 декабря. На опубликованных фотографиях видно, что транспортные средства не поделили дорогу у пешеходного перехода. По словам очевидцев, на участке собирается пробка.

«Троллейбус отправил такси в «Вольво»», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Точные причины столкновения и сведения о возможных сострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о столкновении нескольких легковых авто на Рябовском шоссе.