Столкнувшиеся легковушки собрали масштабную пробку на Рябовском шоссе

В Красногвардейском районе Петербурга произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, участниками аварии стали сразу несколько автомобилей.

Все произошло сегодня днем, 5 декабря, на Рябовском шоссе. Свидетели отметили, что легковушки не поделили участок в сторону области. Столкновение на фотографиях не запечатлено, однако видно место происшествия.

Один из участников столкновения написал в комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что в результате произошедшего пострадали три человека.

«Я был в первой машине», — написал подписчик в соцсети «Вконтакте».

К месту аварии прибыли пожарные. Точные причины случившегося пока неизвестны.

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