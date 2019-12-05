Прокуратура выявила нарушения закона о частной охранной деятельности в Петербурге

руководство допустило 7 сотрудников к выполнению обязанностей при отсутствии медицинского освидетельствования. Фото: Pixabay

руководство допустило 7 сотрудников к выполнению обязанностей при отсутствии медицинского освидетельствования. Фото: Pixabay

В Петербурге прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения требований лицензионного законодательства при осуществлении частной охранной деятельности. Проверке подверглось ООО ОП «Вектор-Безопасность».

В результате визита сотрудников ведомства были выявлены нарушения. Так, руководство допустило 7 сотрудников к выполнению обязанностей при отсутствии медосвидетельствования на наличие или отсутствие заболеваний препятствующих выполнению обязанностей охранника.

Как сообщили в прокуратуре города, в адрес организации внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено.

Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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