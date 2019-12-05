Прокуратура выявила нарушения закона о частной охранной деятельности в Петербурге

В Петербурге прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения требований лицензионного законодательства при осуществлении частной охранной деятельности. Проверке подверглось ООО ОП «Вектор-Безопасность».
В результате визита сотрудников ведомства были выявлены нарушения. Так, руководство допустило 7 сотрудников к выполнению обязанностей при отсутствии медосвидетельствования на наличие или отсутствие заболеваний препятствующих выполнению обязанностей охранника.
Как сообщили в прокуратуре города, в адрес организации внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено.
Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Дмитрий Медведев прогнозирует реальные доходы жителей России.