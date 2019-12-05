Прокуратура выявила нарушения закона о частной охранной деятельности в Петербурге

Прокуратура выявила нарушения закона о частной охранной деятельности в Петербурге
руководство допустило 7 сотрудников к выполнению обязанностей при отсутствии медицинского освидетельствования. Фото: Pixabay

В Петербурге прокуратура Калининского района провела проверку соблюдения требований лицензионного законодательства при осуществлении частной охранной деятельности. Проверке подверглось ООО ОП «Вектор-Безопасность».

В результате визита сотрудников ведомства были выявлены нарушения. Так, руководство допустило 7 сотрудников к выполнению обязанностей при отсутствии медосвидетельствования на наличие или отсутствие заболеваний препятствующих выполнению обязанностей охранника.

Как сообщили в прокуратуре города, в адрес организации внесено представление об устранении нарушений закона, которое удовлетворено.

Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Дмитрий Медведев прогнозирует реальные доходы жителей России.

охрана проверка прокуратура санкт-петербурга
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Безработный Тарасов ездит на метро, пока Бузова собирает стадионы
Водитель Audi, побивший 13 машин, оказался пьяным мужчиной
Названо имя заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга
«Новокрестовская» не станет «Зенитом»: петербуржцы против
Прокуратура выявила нарушения закона о частной охранной деятельности в Петербурге
Петербуржец остался без пальцев из-за подарка знакомого
Учуные выяснили, что краска для волос повышает риск рака молочной железы
Петербургская компания «Аргус-Спектр» запускает завод в Финляндии