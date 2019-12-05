В Любани состоится суд над педофилом, насиловавшим свою дочь

В Тосненском районе Ленинградской области правоохранительные органы завершили расследование дела, фигурантом которого является мужчина, обвиняемый в изнасиловании своей дочери.

Как сообщает СУ СК РФ по Ленобласти, 42-летний обвиняемый, по версии следствия, неоднократно насиловал свою 13-летнюю дочь в частном доме в городе Любань. По данным правоохранителей, в первый раз это произошло еще в 2012 году, когда дочери было восемь лет.

Правоохранители начали расследование в октябре прошлого года, когда мать пострадавшей сообщила о насилии. Его удалось задержать только в середине лета текущего года. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Карелии педофил получил 21 год тюрьмы за изнасилование 12-летней.