В Любани состоится суд над педофилом, насиловавшим свою дочь

В Любани состоится суд над педофилом, насиловавшим свою дочь
Педофилу грозит тюремное заключение. Фото: pixabay.com

В Тосненском районе Ленинградской области правоохранительные органы завершили расследование дела, фигурантом которого является мужчина, обвиняемый в изнасиловании своей дочери.

Как сообщает СУ СК РФ по Ленобласти, 42-летний обвиняемый, по версии следствия, неоднократно насиловал свою 13-летнюю дочь в частном доме в городе Любань. По данным правоохранителей, в первый раз это произошло еще в 2012 году, когда дочери было восемь лет.

Правоохранители начали расследование в октябре прошлого года, когда мать пострадавшей сообщила о насилии. Его удалось задержать только в середине лета текущего года. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Карелии педофил получил 21 год тюрьмы за изнасилование 12-летней.

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