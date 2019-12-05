В Петербурге появится 38 новых социальных объектов в 2020 году

На следующий год в Петербурге запланировано строительство 38 социальных объектов, среди которых шесть школ и 10 детских садов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, строительство 38 соцобъектов запланировано в рамках выполнения Адресной инвестиционной программы. Детские сады, школы и други соцобъекты появятся в Выборгском, Кировском, Красносельском, Курортном, Невском, Приморском и Пушкинском районах Петербурга.

При этом ввод в эксплуатацию части из них был перенесен с текущего года на следующий из-за недобросовестности застройщиков, с которыми уже расторгли контракты.

В этом году в городе откроют 10 соцобъектов, среди которых четыре детсада, две школы и четыре медучреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов лично проверит строительство соцобъектов, которые сдадут в 2020 году.