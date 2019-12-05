В Петербурге появится 38 новых социальных объектов в 2020 году

В Петербурге появится 38 новых социальных объектов в 2020 году
Детский сад. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

На следующий год в Петербурге запланировано строительство 38 социальных объектов, среди которых шесть школ и 10 детских садов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, строительство 38 соцобъектов запланировано в рамках выполнения Адресной инвестиционной программы. Детские сады, школы и други соцобъекты появятся в Выборгском, Кировском, Красносельском, Курортном, Невском, Приморском и Пушкинском районах Петербурга.

При этом ввод в эксплуатацию части из них был перенесен с текущего года на следующий из-за недобросовестности застройщиков, с которыми уже расторгли контракты.

В этом году в городе откроют 10 соцобъектов, среди которых четыре детсада, две школы и четыре медучреждения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов лично проверит строительство соцобъектов, которые сдадут в 2020 году.

новости спб соцобъекты строительство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Паром «Принцесса Анастасия» отменил все круизы до 8 января
Банкир из Петербурга продает участок в 58,7 га на Софийской
В Петербурге появится 38 новых социальных объектов в 2020 году
Между метро «Шушары» и вокзалом в Колпино начнут ходить автобусы
В Любани состоится суд над педофилом, насиловавшим свою дочь
Петербуржец упал на рельсы на станции «Достоевская»
Гендиректор «Зенита» заявил, что информация о подписании ...
В пожаре на Серебристом бульваре пострадали два человека