Паром «Принцесса Анастасия» отменил все круизы до 8 января

Паромная компания Moby SPL сообщила об очередной отмене рейсов парома «Принцесса Анастасия». Планируется, что технические работы продлятся до 8 января следующего года.

Как сообщается в официальной группе «Moby SPL» в соцсети «ВКонтакте», круизы парома отменяются до 8 января в связи с проведением технических работ. Оператор принес извинения пассажирам за доставленные неудобства и пообещал предпринять необходимые меры для решения данной ситуации.

Пассажирам, уже купившим круиз на эти даты, компания предлагает перенести путешествие без доплаты на аналогичные маршруты уже в 2020 году, либо отменить бронь и вернуть деньги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в конце ноября паром «Принцесса Анастасия» отменял рейсы до 5 декабря.