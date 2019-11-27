Паром «Принцесса Анастасия» в очередной раз отменил круизы в Петербурге

Перевозчик MOBY SPL временно отменил круизы на пароме «Принцесса Анастасия» из-за технических работ на судне. Скорее всего, продажи возобновят в начале декабря.

Как сообщает пресс-служба MOBY SPL, продажи билетов временно приостановлены из-за необходимости в проведении технических работ, а также дополнительном обследовании парома. Ожидается, что движение «Принцессы Анастасии» возобновится 5 декабря.

Круизы из Петербурга 28 и 30 ноября и из Хельсинки 29 ноября и 1 декабря пришлось отменить. Перевозчик принес извинения пассажирам за неудобства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что круизы на пароме «Принцесса Анастасия» отменили до 27 ноября. Об этом стало известно 22 ноября. Петербуржцы, которые приобрели билеты и собирались отправиться в путешествие, вынуждены отложить поездку.