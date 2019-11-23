Круизы на пароме «Принцесса Анастасия» отменили до 27 ноября

Петербуржцы, которые приобрели билеты и собирались отправиться в путешествие, вынуждены отложить поездку.

Об этом стало известно 22 ноября. Новостью поделился оператор Moby SPL в социальной сети «Вконтакте». В сообщении сказано, что поездки из Петербурга, Хельсинки, Таллина и Стокгольма отменены на ближайшие даты вплоть до 27 ноября. Всему виной – поломка судна. Сейчас судно «Принцесса Анастасия» находится на внеплановых технических работах. Сотрудники компании пообещали поделиться расписание движения чуть позже.

Напоминаем, что паром также не ходил между Санкт-Петербургом и Хельсинки с 14 по 20 ноября также из-за неполадок.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что паромный оператор Tallink возвращается в Петербург. Пробные судозаходы компания проведет в навигацию 2020 года.

Сейчас Tallink выполняет рейсы Хельсинки – Стокгольм, Хельсинки – Таллинн, Турку – Стокгольм, Таллинн – Стокгольм и Рига – Стокгольм.