Беглов рассказал о главном акценте нового генплана Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что особое внимание в генеральном плане получит развитие комфортной городской среды.

Как рассказал градоначальник на съезде строителей в четверг, 5 декабря, работа над созданием генерального плана Петербурга до 2050 года уже началась. Развитие комфортной городской среды станет акцентом генплана.

При этом важной целью будет сохранение исторической части центра Петербурга. Согласно планам КГИОП на ближайшие 10 лет — долгожданную реставрацию получат более 250 жилых домов старой постройки.

Также во время съезда было заявлено, что до конца года в Петербурге должны ввести в эксплуатацию почти 3,5 млн квадратных метров жилых помещений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты просят Беглова остановить стройку на Лодейнопольской.