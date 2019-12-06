Ученые создали ежемесячную противозачаточную таблетку

Ученые создали ежемесячную противозачаточную таблетку
Новый вид контрацептива, по мнению ученых, удобнее и безопаснее. Фото: pixabay

Американским ученым удалось разработать противозачаточную таблетку, которую нужно принимать всего один раз в месяц.

По словам исследователей, новый гормональный контрацептив после приема выделяет гормоны в течение 29 дней. Они также отметили, что такой препарат станет более эффективным средством, защищающим женщин от нежелательной беременности.

Как сообщает Science Translational Medicine, такой вид контрацептива, по мнению ученых, удобнее и безопаснее.

Новую таблетку пока только испытали на свиньях и она уже доказала свою эффективность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о редком заболевании, которое вызвано электронными сигаретами. Ученые уверены, что причиной пневмокониоза стало именно такое курение.

препарат таблетки ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В МВД выступили против наказуемого порога превышения скорости на дорогах
Ученые создали ежемесячную противозачаточную таблетку
Массовая авария ночью затормозила Московское шоссе
Ученые обнаружили редкое заболевание, вызванное вейпами
Дзюба признан лучшим спортсменом года
В Петербурге открылся международный форум «Арктика: настоящее и ...
Трассу М-11 обеспечат сотовой связью в 2020 году
Воздушная гимнастка сломала позвоночник, упав с восьмиметровой высоты