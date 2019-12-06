Ученые создали ежемесячную противозачаточную таблетку

Новый вид контрацептива, по мнению ученых, удобнее и безопаснее. Фото: pixabay

Новый вид контрацептива, по мнению ученых, удобнее и безопаснее. Фото: pixabay

Американским ученым удалось разработать противозачаточную таблетку, которую нужно принимать всего один раз в месяц.

По словам исследователей, новый гормональный контрацептив после приема выделяет гормоны в течение 29 дней. Они также отметили, что такой препарат станет более эффективным средством, защищающим женщин от нежелательной беременности.

Как сообщает Science Translational Medicine, такой вид контрацептива, по мнению ученых, удобнее и безопаснее.

Новую таблетку пока только испытали на свиньях и она уже доказала свою эффективность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о редком заболевании, которое вызвано электронными сигаретами. Ученые уверены, что причиной пневмокониоза стало именно такое курение.