Ученые создали ежемесячную противозачаточную таблетку

Американским ученым удалось разработать противозачаточную таблетку, которую нужно принимать всего один раз в месяц.
По словам исследователей, новый гормональный контрацептив после приема выделяет гормоны в течение 29 дней. Они также отметили, что такой препарат станет более эффективным средством, защищающим женщин от нежелательной беременности.
Как сообщает Science Translational Medicine, такой вид контрацептива, по мнению ученых, удобнее и безопаснее.
Новую таблетку пока только испытали на свиньях и она уже доказала свою эффективность.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о редком заболевании, которое вызвано электронными сигаретами. Ученые уверены, что причиной пневмокониоза стало именно такое курение.