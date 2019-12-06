Продавщица отказалась выдавать деньги грабителю, который угрожал взорвать магазин в Кронштадте

Продавщица отказалась выдавать деньги грабителю, который угрожал взорвать магазин в Кронштадте
Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин в Кронштадтском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ранним утром 5 декабря в полицию обратилась продавщица одного из магазинов по улице Флотской в Кронштадте. Она рассказала, что неизвестный мужчина вошел в магазин и, угрожая взорвать помещение, потребовал наличку из кассы. При этом он держал коробку и пакет в руках.

Получив отказ, он сбежал с места происшествия, так ничего и не похитив.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 34-летнего подозреваемого. Он стал фигурантом уголовного дела по факту разбоя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный с ножом похитил деньги из кассы цветочного магазина на Испытателей.

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