Тройное ДТП ограничило движение на перекрестке Богатырского и Коломяжского

Дорожное происшествие, участниками которого стали две иномарки и грузовик, произошла Приморском районе Петербурга.
Как сообщают автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», в пятницу утром, 6 декабря, на пересечении Богатырского и Коломяжского проспектов произошло ДТП, в котором три машины столкнулись «паровозиком».
На месте происшествия работают экстренные службы. Данных о пострадавших не поступали. Авария произошла в левом ряду и затруднила проезд транспорта по данному участку.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.