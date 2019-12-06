Тройное ДТП ограничило движение на перекрестке Богатырского и Коломяжского

Дорожное происшествие, участниками которого стали две иномарки и грузовик, произошла Приморском районе Петербурга.

Как сообщают автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», в пятницу утром, 6 декабря, на пересечении Богатырского и Коломяжского проспектов произошло ДТП, в котором три машины столкнулись «паровозиком».

На месте происшествия работают экстренные службы. Данных о пострадавших не поступали. Авария произошла в левом ряду и затруднила проезд транспорта по данному участку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС спасли человека после трагического ДТП в Бокситогорском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели произвели деблокировку пострадавшего.