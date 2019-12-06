Водитель «Мерседеса» ранил ножом автомобилиста на «Фольксвагене»

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Водитель "Мерседеса" ранил ножом своего оппонента. Фото: pixabay

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя «Мерседеса», который в результате дорожного конфликта нанес ножевое ранение мужчине.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером в среду, 4 декабря, полиция произвела задержание 29-летнего мужчины-владельца «Мерседеса», который в тот же день стал участником дорожного конфликта с водителем «Фольксвагена Поло». В результате задержанный ранил ножом своего оппонента.

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Ленсовета произошел дорожный конфликт со стрельбой.

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