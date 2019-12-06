Жителя Мурино подозревают в убийстве и расчленении двоюродного брата

Правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в убийстве собственного брата. Предполагается, что преступление произошло в Мурино.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в Петербурге и Ленобласти разыскивался бесследно пропавший 29-летний житель Мурино. По подозрению в его убийстве задержали двоюродного брата пропавшего.

По версии правоохранителей, между братьями произошел конфликт, во время которого подозреваемый, вооруженный молотком, несколько раз ударил по голове своего оппонента.

Предполагается, что после этого он расчленил тело брата и утопил части в нескольких водоемах Всеволожского района, а одежда была сожжена.

Квартиру подозреваемого обыскали и нашли банковские карты и документы на имя убитого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала подозреваемого в убийстве 40-летнего мужчины в Гатчинском районе Ленинградкой области.