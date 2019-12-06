В Совфеде предложили сделать общую систему оплаты труда учителей

В Совфеде предложили сделать общую систему оплаты труда учителей
Зарплата учителей по стране разная. Фото: Pixabay
Зампред комитета Совета Федерации о науке, образованию и культуре рассказал о необходимости создания общей системы оплаты труда учителей.
После проведения корректировок данный документ предоставят на рассмотрение правительства.
На данный момент в России нет единой системы оплаты труда учителям, всем преподавателям за фактически одинаковую работу платят разные суммы.

«Дифференциация становится злом, а не стимулом к развитию», — считает Виктор Смирнов.

Парламентарий рассказал «Известиям» о недопустимости того, что в некоторых регионах базовый оклад учителей в два раза меньше МРОТ.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель автобуса №192 не закрыл двери транспортного средства, из-за чего пассажирка выпала на дорогу и получила тяжелые травмы, от которых позже скончалась. Трагический инцидент произошел летом 2019 года. Водитель начал движение, не закрыв двери автобуса, что повлекло за собой смерть пассажирки.
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