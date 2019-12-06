В Совфеде предложили сделать общую систему оплаты труда учителей

Зампред комитета Совета Федерации о науке, образованию и культуре рассказал о необходимости создания общей системы оплаты труда учителей.

После проведения корректировок данный документ предоставят на рассмотрение правительства.

На данный момент в России нет единой системы оплаты труда учителям, всем преподавателям за фактически одинаковую работу платят разные суммы. «Дифференциация становится злом, а не стимулом к развитию», — считает Виктор Смирнов.