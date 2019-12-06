Движение по Лиговскому и Рентгена ограничат с 8 декабря

В Государственной административно-технической инспекции рассказали о новых ограничениях движения в Петербурге.

По данным ГАТИ, ремонтные работы на газопроводе станут причиной перекрытия для транспорта участка улицы Рентгена от улицы Льва Толстого до улицы Чапаева. Участок дороги будет перекрыт 7 декабря, а 8 декабря по нему ограничат движение. Для водителей предусмотрен объезд по улицам Льва Толстого, Большой Монетной и Чапаева.

А в период с 8 декабря по 14 декабря те же работы ограничат транспортное движение по участку Лиговского проспекта от Роменской улицы до Рязанского переулка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГАТИ рассказали о новых ограничениях движения в Петербурге. Причиной ограничений является прокладка водопровода сотрудниками «Водоканала».