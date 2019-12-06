Движение по Лиговскому и Рентгена ограничат с 8 декабря

Движение по Лиговскому и Рентгена ограничат с 8 декабря
Движение будет ограничено. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Государственной административно-технической инспекции рассказали о новых ограничениях движения в Петербурге.

По данным ГАТИ, ремонтные работы на газопроводе станут причиной перекрытия для транспорта участка улицы Рентгена от улицы Льва Толстого до улицы Чапаева. Участок дороги будет перекрыт 7 декабря, а 8 декабря по нему ограничат движение. Для водителей предусмотрен объезд по улицам Льва Толстого, Большой Монетной и Чапаева.

А в период с 8 декабря по 14 декабря те же работы ограничат транспортное движение по участку Лиговского проспекта от Роменской улицы до Рязанского переулка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ГАТИ рассказали о новых ограничениях движения в Петербурге. Причиной ограничений является прокладка водопровода сотрудниками «Водоканала».

гати лиговский проспект новости спб ограничение движение улица рентгена
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Аппарат губернатора Петербурга возглавил Юрий Смирнов
Прокуратура оштрафовала руководителя организации за нарушение ...
Гардеробщица из Петербурга выиграла в лотерее 500 млн рублей
Чиновников Петербурга хотят обязать отвечать на сообщения граждан в соцсетях
Движение по Лиговскому и Рентгена ограничат с 8 декабря
Суды в Петербурге снова эвакуируют
В Петербурге пообещали снизить темпы роста тарифы на воду в 2020 году
Грабители залезли в дом в Сосновом Бору и избили девочку с горничной