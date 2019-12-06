В Невском районе участковый врач с ножом напал на водителя «Мерседеса»

Инцидент произошел неподалеку от дома №87 на Народной улице. Фото: Google View

Инцидент произошел неподалеку от дома №87 на Народной улице. Фото: Google View

В ходе дорожного конфликта на Народной улице медик нанес оппоненту ножевое ранение. Пострадавшего водителя «Мерседеса» увезли на скорой.

Инцидент произошел возле дома №87 по улице Народной в Невском районе Северной столицы. «Фольксваген Поло» и «Мерседес» не разъехались на дороге. Водитель «Фольксвагена» повел себя странным образом: стал угрожать второму участнику инцидента ножом.

В итоге 33-летний владелец немецкой иномарки получил ножевое ранение в область бедра и был доставлен в Александровскую больницу. Нападавшим оказался 29-летний участковый одной из поликлиник в Фрунзенском районе Петербурга, пишет «Фонтанка.ру». Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Южном шоссе не избежала столкновения с «мостом глупости» очередная «ГАЗель».