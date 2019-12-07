Шнуров поддержал акцию протестов футбольных фанатов

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал акцию футбольных фанатов клубов РПЛ.

Накануне фанаты «Зенита» покинули стадион во время матча «Динамо». Также поступили фанаты «Динамо». Кроме того, в Туле часть болельщиков «Локомотива» и «Арсенала» ушли с матча РПЛ. Таким образом они выступили против массовых задержаний фанатов «Спартака» 30 ноября и 1 декабря.

К такой акции призвала организация болельщиков петербургского футбольного клуба «Ландскрона». Болельщики считают неприемлемой ситуацию, когда иностранный фанат, приехавший в Россию на чемпионат, считается «желанным гостем», в то время как «свои», отечественные болельщики воспринимаются как преступники.

Шнуров призвал «убрать руки» от футбольных фанатов и опубликовал в своем Instagram фото пустой трибуны «Зенита» матча с «Динамо».

«Пусть сильней орет орава, — Руки прочь от фанатья!» — написал музыкант.

Матч «Зенит» и «Динамо» прошел вчера, 6 декабря на «Газпром Арене» и закончился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.