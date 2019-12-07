Шнуров поддержал акцию протестов футбольных фанатов

Шнуров поддержал акцию протестов футбольных фанатов
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поддержал акцию футбольных фанатов клубов РПЛ.

Накануне фанаты «Зенита» покинули стадион во время матча «Динамо». Также поступили фанаты «Динамо». Кроме того, в Туле часть болельщиков «Локомотива» и «Арсенала» ушли с матча РПЛ. Таким образом они выступили против массовых задержаний фанатов «Спартака» 30 ноября и 1 декабря.

К такой акции призвала организация болельщиков петербургского футбольного клуба «Ландскрона». Болельщики считают неприемлемой ситуацию, когда иностранный фанат, приехавший в Россию на чемпионат, считается «желанным гостем», в то время как «свои», отечественные болельщики воспринимаются как преступники.

Шнуров призвал «убрать руки» от футбольных фанатов и опубликовал в своем Instagram фото пустой трибуны «Зенита» матча с «Динамо».

«Пусть сильней орет орава, — Руки прочь от фанатья!» — написал музыкант.

Матч «Зенит» и «Динамо» прошел вчера, 6 декабря на «Газпром Арене» и закончился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что оскорблявшим нападающего национальной команды Артема Дзюбы фанатам грозит запрет на посещение матчей сборной России в Петербурге на Евро-2020.

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