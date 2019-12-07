Фанаты «Краснодара» присоединятся к протестной акции футбольных болельщиков

Фанаты «Краснодара» собираются покинуть стадион во время домашнего матча 19-го тура чемпионата России по футболу против ЦСКА в рамках акции протеста футбольных болельщиков.

Об этом сообщается на странице объединения болельщиков «Краснодара» South Supporters в Instagram.

Фанаты московского ЦСКА тоже присоседились к протестной акции и сообщили, что покинут гостевые трибуны стадиона после первого тайма.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в субботу в Краснодаре. Начало в 16:30 мск.

Во время матча 18 -го тура РПЛ, который прошел 1 декабря, фанаты «Спартака» снова стали выкрикивать оскорбительные слова в адрес Артема Дзюбы. Напомним, что вчера, 1 декабря, «Зенит» в меньшинстве обыграл «Спартак» со счетом 1:0. После этого суды Петербурга вынесли 34 постановления в отношении фанатов. Одно из них оштрафовали запретили посещать футбольные матчи в течение полутора лет.

Накануне фанаты «Зенита» покинули стадион во время матча «Динамо». Также поступили фанаты «Динамо». Кроме того, в Туле часть болельщиков «Локомотива» и «Арсенала» ушли с матча РПЛ. Таким образом они выступили против массовых задержаний фанатов «Спартака» 30 ноября и 1 декабря. К такой акции призвала организация болельщиков петербургского футбольного клуба «Ландскрона». Болельщики считают неприемлемой ситуацию, когда иностранный фанат, приехавший в Россию на чемпионат, считается «желанным гостем», в то время как «свои», отечественные болельщики воспринимаются как преступники.

Матч «Зенит» и «Динамо» прошел вчера, 6 декабря на «Газпром Арене» и закончился со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» планирует покинуть трибуны на 40-й минуте матча с «Динамо». Решение принято в знак солидарности с фанатами «Спартака», выступивших против задержания футбольных болельщиков.