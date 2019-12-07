Беглов посетил одну из лучших школ Зеленогорска в Курортном районе

За последние несколько лет семь педагогов школ стали лауреатами премий Правительства Санкт-Петербурга. Фото: www.gov.spb.ru

За последние несколько лет семь педагогов школ стали лауреатами премий Правительства Санкт-Петербурга. Фото: www.gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов нанес рабочий визит в Курортный район, во время которого посетил зеленогорскую школу №450, одну из лучших в районе.

О поездке рассказали в субботу, 7 января, в пресс-службе городской администрации. Посещение школы №450 в Зеленогорске произвело приятное впечатление на губернатора. Беглов отметил, что образовательное учреждение создает отличные условия для детей.

Вместе с тем градоначальник подметил, что мест в начальных классах недостаточно, классы переполнены. «В младших классах школ должно быть не больше 25 учеников», — заявил Беглов. Отметим, что школа №450 является одной из лучших в Курортном районе как по качеству образования, так и по результатам предметных олимпиад.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вручат премии наставникам победителей школьных олимпиад.