Бастрыкин вручил награды двум петербуржцам, спасшим детей из Фонтанки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Петербург ради вручения наград Виктору Корневому и Марку Маклакову, которые спасли детей из Фонтанки.

Водитель легкового автомобиля Renault Logan не справился с управлением, вследствие чего машина, с его тремя маленькими внуками в салоне, съехала прямо в реку. Двое петербуржцев, проходящих мимо, не остались в стороне и помогли пожилому мужчине спасти детей и спастись самому.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин вручил героям почетные награды. Марк Маклаков и Виктор Корневой стали обладателями медали «Доблесть и отвага». Бастрыкин отметил мужественность поступка петербуржцев и подчеркнул, что подобная смелость вызывает уважение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге наградили учителей математики, победивших в олимпиаде Эйлера.