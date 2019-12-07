Водопроводная вода в Курортном районе Петербурге станет питьевой

Новые очистные сооружения в поселке Молодежное улучшат экологическую обстановку в прибрежной зоне Финского залива. Фото: www.gov.spb.ru

Новые очистные сооружения в поселке Молодежное улучшат экологическую обстановку в прибрежной зоне Финского залива. Фото: www.gov.spb.ru

В Курортном районе возводят новые водопроводные очистные сооружения, которые сделают «сырую» воду пригодной к употреблению.

Работы по возведению очистных сооружений должны быть завершены к концу следующего года. В субботу, 7 декабря, в ходе рабочей визита в Курортный район, губернатор Петербурга Александр Беглов проверил, как продвигается строительство нового оборудования.

Водопроводные очистные сооружения будут установлены в поселке Молодежное. В данный момент специалисты занимаются бурением скважин. По окончании работ питьевая вода «из-под крана» появится в поселках Смолячково, Ушково, Серово и Молодежное.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, в рамках рабочего визита, градоначальник Северной столицы посетил одну из лучших школ Курортного района в Зеленогорске. Беглов отметил, что необходимо решить проблему переполненных начальных классов.