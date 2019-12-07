Петр Чернышев, муж тяжелобольной Заворотнюк, тратит миллионы на лечение жены

Фигурист Петр Чернышев, супруг борющейся с тяжелым заболеванием Анастасии Заворотнюк, продолжает активно гастролировать, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение жены.

По словам коллеги Чернышова, артист получат от ста до трехсот тысяч рублей за одно выступление. В течение ближайших двух месяцев в расписании Петра девятнадцать ледовых шоу, пишет «КП». Соответственно, фигурист выручит за них от двух до пяти миллионов рублей.

Вероятнее всего, заработанные средства пойдут на реабилитацию и дорогие лекарства для Заворотнюк. По слухам, звезда «Моей прекрасной няни» пережила сложное хирургическое вмешательство, удаление злокачественной опухоли, и сейчас нуждается в помощи квалифицированных специалистов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после перенесенной операции Анастасия Заворотнюк постепенно идет на поправку.