Петр Чернышев, муж тяжелобольной Заворотнюк, тратит миллионы на лечение жены

Петр Чернышев, муж тяжелобольной Заворотнюк, тратит миллионы на лечение жены
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Instagram @a_zavorotnyuk

Фигурист Петр Чернышев, супруг борющейся с тяжелым заболеванием Анастасии Заворотнюк, продолжает активно гастролировать, чтобы оплачивать дорогостоящее лечение жены.

По словам коллеги Чернышова, артист получат от ста до трехсот тысяч рублей за одно выступление. В течение ближайших двух месяцев в расписании Петра девятнадцать ледовых шоу, пишет «КП». Соответственно, фигурист выручит за них от двух до пяти миллионов рублей.

Вероятнее всего, заработанные средства пойдут на реабилитацию и дорогие лекарства для Заворотнюк. По слухам, звезда «Моей прекрасной няни» пережила сложное хирургическое вмешательство, удаление злокачественной опухоли, и сейчас нуждается в помощи квалифицированных специалистов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после перенесенной операции Анастасия Заворотнюк постепенно идет на поправку.

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