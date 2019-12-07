Активисты выступают против создания «Экогалереи» на территории парка 300-летия в Приморском районе

Жители Приморского района пытаются отстоять четыре гектара земли, входящей в территорию парка 300-летия, на которой «Газпром» хочет возвести новый проект.

В районной администрации состоялись общественные слушания, посвященные этой проблеме. В ходе обсуждения представитель «Газпрома» рассказал о здании «Экогалереи», которая будет вмещать в себя выставочные пространства, бизнес-залы и, собственно, галереи. Однако суть проекта пока не совсем ясна.

В 2015 году компания получила 4 гектара земли в парке 300-летия, которую сейчас хочет задействовать под постройку «Экогалереи». С этого времени городские активисты настаивают на возвращении территории парку и остановку застройки. Горожане даже создали петицию, которую на данный момент подписали 94 тысячи человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы обратились в Генпрокуратуру с просьбой помочь сохранить деревья на берегу Невы.