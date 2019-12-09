В центре Петербурга устроили безумный парный дрифт-заезд

Съемки устроили еще летом, но видео показали только сейчас.

Ролик появился в интернете сегодня, 9 декабря. Обо всем сообщает Mail.Ru. Парный дрифт-заезд устроили два профессиональных гонщика – Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев. Они снимали видео летом 2019 года в центре Санкт-Петербурга.

Отмечается, что автомобили для заезда собирала небольшая команда из десяти человек. Сейчас таких машин всего три во всем мире. Гонщики просят не пытаться повторить увиденное, так как это слишком опасно для непрофессионала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге отменили демонстрационные заезды «Формулы-1». Организаторы заявили, что это произошло по независящим от них причинам. Они не уточнили, почему пришлось изменить формат мероприятия.