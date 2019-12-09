Автоконцерн General Motors продает свой последний актив в России

Автоконцерн General Motors (GM) выйдет из совместного с АвтоВАЗом предприятия GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года.

АвтоВАЗ выкупит у американского партнера 50% акций совместного предприятия и по завершении сделки станет единственным владельцем GM-AVTOVAZ, сообщается на сайте АвтоВАЗа.

GM был одним из первых крупных инвесторов, который решился работать в постсоветской России. Однако с 2013 года компания постепенно стала сокращать свое присутствие в стране. Последним производством GM в России оставалось СП с АвтоВАЗом GM-AVTOVAZ. Теперь АвтоВАЗ выкупит все акции у американской компании и проведет ребрендинг.

General Motors был партнером АвтоВАЗа с 2001 года, когда вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) компания подписала соглашение о создании GM-AVTOVAZ. Банку принадлежало 16,78%, остальную долю поровну поделили GM и АвтоВАЗ.

В 2015 году GM покинула Россию. Завод в Санкт-Петербурге был закрыт, продажи автомобилей под брендами Opel и Chevrolet были прекращены. У компании в России осталось только СП с АвтоВАЗом.

По соглашению между бывшими партнерами, GM-AVTOVAZ некоторое время продолжит выпуск и автомобилей Niva под принадлежащим GM брендом Chevrolet. Потом эту модель переименуют в Lada.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с сентября 2019 года начнётся сокращение числа автомобилей, выходящих из Тольяттинских цехов.