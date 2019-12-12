В Москве идет церемония прощания с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве проходит церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Подходы к храму оцеплены, движение транспорта на прилегающих улицах ограничено.

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу.

Вдова Елена Батурина и две дочери принимают соболезнования.

После отпевания Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

Бывший мэр российской столицы Юрий Лужков скончался в немецком Мюнхене на 84-м году жизни. Лужков на момент смерти находился в одном из медучреждений в Мюнхене (Германия). Там он должен был перенести операцию на сердце.

Юрий Лужков находился в должности московского мэра с 1992 по 2010 год. Его уволили решением действующего на тот момент президента Дмитрия Медведева из-за «утраты доверия». В 2016 году президент Владимир Путин наградил Лужкова орденом 4-ой степени «За заслуги перед Отечеством».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Лужков ушел из жизни в 83 года. Лужков, как подчеркнул глава Петербурга, был профессионалом, ярким и принципиальным человеком. Уход его из жизни стал большой утратой.