Названа возможная причина крушения Ми-28 на Кубани

Военный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» потерпел крушение в Краснодарском крае. Причиной этого мог стать неудачный разворот.

Вертолет мог зацепиться винтами за землю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Видимость в момент крушения была затруднена из-за сильного тумана.

«Скорее всего, он зацепился за землю винтами, когда разворачивался, судя по повреждениям, похоже на это», — заявил источник.

Крушение произошло на территории воинской части в Кореновском районе 11 декабря около 23:00 по московскому времени. В аварии погибли командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «»Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Новороссийском во время крушения погиб пилот частного самолета.