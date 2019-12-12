Названа возможная причина крушения Ми-28 на Кубани

Названа возможная причина крушения Ми-28 на Кубани
Ми-28 "Ночной охотник". Фото: Википедия

Военный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» потерпел крушение в Краснодарском крае. Причиной этого мог стать неудачный разворот.

Вертолет мог зацепиться винтами за землю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Видимость в момент крушения была затруднена из-за сильного тумана.

«Скорее всего, он зацепился за землю винтами, когда разворачивался, судя по повреждениям, похоже на это», — заявил источник.

Крушение произошло на территории воинской части в Кореновском районе 11 декабря около 23:00 по московскому времени. В аварии погибли командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «»Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Новороссийском во время крушения погиб пилот частного самолета.

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