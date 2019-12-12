В Выборге появилась памятная доска художнику Николаю Рериху

В Выборге появилась памятная доска всемирно известному художнику Николаю Рериху. Ее установили на боковом фасаде здания по улице Тургенева накануне, 11 декабря.

Денежную помощь на ее изготовление начали собирать в августе прошлого года. Табличку установили на боковом фасаде дома №8 в честь пребывания в городе художника.

Курировала финансовые вопросы искусствовед и историк Анастасия Мартынова. Она также является автором идеи установки памятной доски. По словам искусствоведа, данным проектом интересуются почитатели художника со всего мира.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в городе Выборг намерены улучшить информационную базу для туристов.