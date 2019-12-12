У «Балтийской жемчужины» построят отдел полиции

У &#171;Балтийской жемчужины&#187; построят отдел полиции
Фото: pixabay

Он появится у жилого комплекса в конце следующего года.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем рассказал депутат муниципального округа «Южно-Приморский», который обратился с соответствующим запросом в администрацию Санкт-Петербурга. В сообщении сказано, что ЗАО «Балтийская жемчужина» должна построить новое отделение полиции. В нем смогут работать 75 человек.

Разрешение на возведение здания уже получено, отдел появится у жилого комплекса к 31 декабря 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге уволили полицейского, который избил пенсионера.

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