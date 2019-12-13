Почти половина россиян страдает от избыточного веса

44% опрошенных заявили, что не всегда могут позволить себе желаемые продукты. Фото: pixabay.com

44% опрошенных заявили, что не всегда могут позволить себе желаемые продукты. Фото: pixabay.com

Согласно данным Росстата, 49,6% мужчин и 34,7% женщин, из сотни тысяч опрошенных, имеют избыточную массу тела.

Эксперты изучили рацион населения Российской Федерации в 2018 году, опросив сто тысяч человек из 45 тысяч домохозяйств. Исследование показало, что ожирение первой, второй и третьей степени встречается у 17,8% мужчин и 24,5% женщин в России.

Кроме того, почти половина мужчин и треть женщин подвержены риску ожирения, поскольку имеют избыточную массу тела. Несмотря на это, 83% опрошенных оценивают качество их рациона как хорошее. При этом 46% считает, что не испытывают, — или почти не испытывают, — проблем со здоровьем. Однако исследования показали, что заболевания, связанные с питанием, встречаются у 42% из них.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала, что Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата об убыли населения страны.