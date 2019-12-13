Полеты самолетов друг за другом оказались экономичнее

Американская авиакомпания Boeing доказала эффективность полетов строем. Самолеты, летая друг за другом, расходуют меньше топлива.

Авиастроительный концерн провел исследования, в результате которых выяснилось, что при таком способе полётов лайнеры расходуют на 10% меньше топлива. Движение «строем» предполагает, что один самолет летит в вихревом потоке другого.

Отметим, что вихревые струи считаются опасными для гражданской авиации, поскольку в этом случае существует риск потери управления, однако среди военных самолетов такой способ успешно используется. Повлияют ли результаты эксперимента на полёты гражданских лайнеров, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Канаде в экспериментальном порядке запустили первый в истории электросамолет. Лайнер совершил полет над провинцией Британская Колумбия.