В Волгоградской области учительница во время занятий отрезала челку школьнику

Директор учреждения отметила, что челку укоротили совсем чуть-чуть.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости. Все случилось в Волгоградской области в городе Палласовка еще два дня назад. Учительница русского языка во время зачета подошла к школьнику и отрезала ему челку. Директор, комментируя инцидент, заверила, что волосы свисали прямо на нос. Педагог сделала ее чуть-чуть короче, чтобы мальчику было удобнее.

Полностью челку отрезал кто-то другой, уверяют в школе. Директор подчеркнула, что осуждает поступок учительницы, но ничего ужасного все-таки не произошло.

Сейчас проходит служебная проверка – на это время педагога от занятий отстранили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что уволенная в Петербурге учительница могла сама рассказать ученикам о своем Twitter. Ее уволили за высказывания в Twitter. 25-летняя девушка ведет ироничный аккаунт под ником «владычица пивная».